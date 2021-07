Pescara, nove tonnellate di rifiuti sequestrate nel porto

PESCARA, 7 luglio – I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pescara hanno bloccato, negli spazi doganali del porto, tre partite di merce, per più di oltre 9 tonnellate, stivate in un container, destinate all’esportazione verso il Senegal da operatori con sede nelle Marche.

Il contenuto del container era dichiarato come motori, accumulatori elettrici, televisori, mobili, abiti e calzature ma, a seguito della “visita merci” da parte dei funzionari ADM, la merce in spedizione è risultata essere “rifiuti” e, pertanto, soggetta alla stringente normativa di settore. Inoltre, sono stati rinvenuti due motocicli privi della relativa documentazione, non dichiarati nella bolletta doganale di esportazione.

Il container, la merce e i veicoli sono stati posti sotto sequestro e gli spedizionieri sono stati denunciati.