Pescara, nuovo incendio nella Pineta Dannunziana: vigili del fuoco in azione /FOTO

PESCARA, 15 giugno – Un incendio si è sviluppato stamani all’interno della riserva naturale Pineta Dannunziana di Pescara. A bruciare, in un’area vicina al lago, nella zona tra via Pantini e via della Pineta, sono stati alberi e sottobosco. Al momento il rogo è stato domato ed è in corso la bonifica.

Le fiamme sono divampate attorno alle 9. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, con due squadre e sette mezzi, tra cui l’autoscala, per consentire di raggiungere la parte alta delle chiome degli alberi. Presenti sul posto, per coordinare le operazioni, anche il comandante provinciale del Vigili del Fuoco ed il suo vice, Daniele Centi e Giuseppe De Fabritis. Intervenuti, inoltre, Polizia di Stato e Polizia municipale.

Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti. Solo poche settimane fa nella stessa zona della riserva c’erano stati altri due incendi.