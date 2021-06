Pescara, omicidio Jennifer Sterlecchini: confermata condanna a 30 anni per l’ex fidanzato

PESCARA, 30 giugno – Confermata la sentenza di condanna a 30 anni di reclusione per Davide Troilo, riconosciuto responsabile sia in primo grado che in appello dell’omicidio dell’ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, avvenuto nel 2016.

La Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello, incaricando la Corte d’Assise d’Appello di Perugia di esprimersi in merito alla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, eventualmente rideterminando la pena. Qualora l’aggravante fosse caduta, Troilo avrebbe beneficiato di una consistente riduzione della pena. E invece i giudici di Perugia hanno ritenuto sussistente l’aggravante e poco fa hanno confermato la condanna a 30 anni. La difesa di Troilo ha già annunciato che ricorrerà nuovamente in Cassazione.