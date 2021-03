Pescara, ovuli di cocaina in tasca e 49.000 euro in cassaforte: obbligo di dimora per un trentenne

PESCARA, 26 marzo – Lo hanno seguito e pedinato per diverso tempo: quando gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno visto dalle parti del palazzo conosciuto come “il Treno”, in via Lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli, hanno capito che era arrivato il momento giusto.

Infatti, P.A. pescarese di 37 anni, aveva addosso cocaina per un peso complessivo di 47,5 grammi suddivisa in 46 ovuli elettrosaldati.

A quel punto gli agenti della Squadra Mobile hanno esteso la perquisizione all’interno di un magazzino di proprietà dell’uomo ed hanno rinvenuto un’altra ventina di grammi di marijuana e 25,6 di hashish.

Inoltre in una cassaforte dell’abitazione di P.A. c’erano 49.000 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio e posto sotto sequestro. In casa l’uomo possedeva illegalmente anche un dissuasore elettrico (Taser) ed è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

P.A. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nel corso dell’udienza di convalida di stamattina, il Giudice del Tribunale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città di Pescara.