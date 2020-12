Pescara, palestra aperta nonostante i divieti anti-Covid: sanzionati la titolare e tre clienti

PESCARA, 31 dicembre – La Guardia di Finanza ha sanzionato una palestra di Pescara che era rimasta aperta al pubblico nonostante i divieti imposti dalla normativa anti-Covid.

I baschi verdi, nel corso dei controlli in corso in questi giorni, hanno individuato la palestra, che si trova nella zona di Pescara sud e che malgrado i divieti era rimasta aperta al pubblico. All’interno della struttura sono stati sorpresi la titolare e tre clienti, che si stavano tranquillamente allenando. Tre persone che peraltro non indossavano mascherine di protezione e sono risultate residenti fuori città. Sia la titolare della palestra che i clienti sono stati sanzionati.