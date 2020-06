Pescara, parcheggi estivi all’ex Enaip e sul Lungomare Sud al via la prossima settimana

PESCARA, 17 giugno – Partirà con il prossimo fine settimana l’offerta di parcheggi extra per la stagione estiva: da dopodomani sarà attivata la sosta a pagamento sul sito ex Enaip che ospita circa 240 posti auto.

“La novità è il pagamento per fasce orarie e non solo per l’intera giornata – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – in questo modo intendiamo agevolare sia chi arriva da fuori città e vuole rimanere al mare tutta la giornata, sia chi invece vuole restare solo la mattina o solo il pomeriggio. Cerchiamo in questo modo di venire incontro sia a commercianti e titolari di stabilimenti balneari, che a cittadini e turisti”.

Dal 19 giugno al 17 luglio e dal 24 agosto al 6 settembre 2020 il parcheggio ex Enaip prevede infatti due fasce orarie giornaliere a pagamento, al costo di 2 euro, che andranno dalle ore 8 alle ore 14 e, il pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20; per chi optasse per la permanenza per l’intera giornata, il pedaggio sarà di 3 euro. Dal 18 luglio al 23 agosto invece, quindi in alta stagione, per ogni singola fascia oraria il pedaggio salirà a 2,50 euro, per l’intera giornata bisognerà pagare 4 euro. E’ in fase di definizione l’allestimento di una terzo periodo di sosta giornaliera, a partire dalle ore 21, finalizzato a favorire l’afflusso al lungomare nord per gli eventi e le attività dei locali rivieraschi. Si avrà cura anche di salvaguardare il verde, saranno infatti posti a dimora tamerici e platani.

Per quanto riguarda la sosta nell’area tra via Barbella e il Lungomare Cristoforo Colombo e quelle a quest’ultime retrostanti a confine con la Riserva naturale della Pineta Dannunziana, sulla Riviera Sud, dal 20 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto al 30 agosto ma solo nel week end – per l’intera giornata (dalle ore 8:00 alle ore 20:00) verrà applicato dagli addetti di Pescara Multiservice la tariffa di 2 euro; dall’8 agosto al 23 agosto, quindi nel periodo centrale del mese, sarà in vigore la fascia oraria 8:00/20:00 per l’intera settimana con pedaggio fissato a 2 euro.

“In queste zone di sosta – ricorda l’assessore Luigi Albore Mascia – non sono validi gli abbonamenti che sono utili solo per la sosta “non temporanea”. Relativamente alla strada parco e alla sua destinazione temporanea al parcheggio durante l’estate, monitoreremo la situazione nell’arco delle prossime settimane”.

Per quanto riguarda la sosta serale, come sottolinea il sindaco Carlo Masci: