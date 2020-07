Pescara, paura in via Ronchi: incendio nel garage di un condominio /FOTO

PESCARA, 21 luglio – Paura in via Ronchi a Pescara per un incendio che si è sviluppato nel garage di un condominio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno interessato due auto e due moto.

A lanciare l’allarme, poco prima delle 13.30, sono stati alcuni condomini, che hanno udito delle esplosioni provenire dai garage. Sul posto sono subito arrivati la Polizia e i Vigili del Fuoco. Domato il rogo, sono in corso verifiche strutturali per accertare che le fiamme e le elevate temperature non abbiano provocato danni all’edificio.

Intervenuto, per precauzione, anche il 118, ma non ci sono feriti. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza: la Polizia municipale si è occupata di gestire la viabilità. Accertamenti sono in corso anche sull’origine dell’incendio.