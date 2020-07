Pescara, perde il controllo dell’auto sulla variante: grave donna di Lanciano

PESCARA, 30 luglio – Una 42enne di Lanciano è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del capoluogo adriatico a seguito di in un incidente stradale avvenuto, poco dopo l’una di notte, sulla variante nei pressi dello svincolo di via Aterno, a Pescara.

Stando alle prime informazioni, la donna era alla guida della sua auto, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato il guard rail. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna, che era in arresto cardiaco, è stata rianimata dai soccorritori e trasportata all’ospedale di Pescara, dove è stata ricoverata in Rianimazione.

Dei rilevi del caso si è occupata la polizia stradale.