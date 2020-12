Pescara, porta a spasso il cane per spacciare droga: arrestato

PESCARA, 11 dicembre – Usciva di casa più volte al giorno, portando a spasso il suo pastore tedesco, ma cambiandosi sempre d’abito.

Un particolare, questo, che ha insospettito gli agenti della Squadra Mobile che hanno intensificato i controlli su L.B., un pescarese di 25 anni che vive in zona ospedale.

Nella mattinata di ieri prima lo hanno visto incontrare, nei pressi della pista ciclabile sul lungofiume, un giovane al quale ha consegnato un pacchetto, immediatamente sparito all’interno di uno zaino. Hanno fermato il presunto acquirente e hanno avuto conferma dei loro sospetti: nello zaino aveva riposto una trentina di grammi di hashish e un piccolo involucro di marijuana.

A quel punto hanno intensificato i controlli: nel pomeriggio L.B. è uscito di nuovo e, lungo via del Circuito, ha incontrato un’altra persona. Rapido scambio e via. Ma questa volta sono stati fermati tutti e due.

Casa di L.B. è stata sottoposta a perquisizione e, in un barattolo, è stata trovata droga, tra hashish e marijuana, per una trentina di grammi. In più le chiavi di uno scooter, intestato ad altra persona, ma al quale L.B. era stato visto spesso avvicinarsi- Nel vano sottosella era nascosto mezzo chilo di hashish, diviso in panetti e involucri.

L.B. è stato, a quel punto, arrestato.