Pescara, precipita dal quarto piano: grave donna di 32 anni

PESCARA, 5 dicembre – Una donna di 32 anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta accidentale dal balcone, al quarto piano di un appartamento di via Candeloro. La giovane avrebbe fatto un volo di oltre dieci metri, finendo su un’auto in sosta. Lanciato l’allarme, è stata trasportata in ospedale. La prognosi è riservata. Accertamenti a cura dei Carabinieri.