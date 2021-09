Pescara, preleva soldi dai conti correnti dei clienti tramite le app installate sui cellulari da riparare

PESCARA, 30 settembre – Approfittava della buona fede di ignari clienti per svuotargli il conto corrente, o per cercare di farlo, attraverso le app bancarie installate sui cellulari. Un’attività interrotta dagli uomini del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Pescara, che nei giorni scorsi su delega della procura dell’Aquila hanno eseguito una perquisizione a carico dell’uomo, un dipendente di un esercizio commerciale, durante la quale è stato sequestrato materiale cartaceo relativo a numerosi conti correnti bancari e dispositivi informatici.

A far scattare le indagini era stata la denuncia di una anziana, che dopo aver ripreso il telefono da un esercizio commerciale di Pescara, al quale lo aveva consegnato per farlo riparare, era stata avvisata dai propri figli, autorizzati ad operare sui medesimo conto corrente, che erano stati disposti ben 8 bonifici fraudolenti per oltre 22.000 euro verso tre conti correnti sconosciuti.

Dopo la denuncia il personale della sezione Financial Cybercrime della polizia postale di Pescara aveva avviato subito un ‘attività investigativa, riuscendo a bloccare le somme depositate sui tre conti correnti e accertando come negli stessi giorni un altro pescarese aveva denunciato di aver subito due tentativi di frode, per fortuna non andati a buon fine. Anche in questo caso l’uomo aveva lasciato il proprio smartphone presso lo stesso esercizio commerciale per la riparazione, dando così la possibilità di effettuare due bonifici istantanei dal proprio conto bancario, tramite operatività on-line gestibile anche da app telefonica, per 3mila euro verso un conto sconosciuto.

Dopo diversi giorni, poi, un altro uomo aveva denunciato di aver portato in riparazione il proprio telefono cellulare sempre allo stesso negozio e che successivamente alla consegna dello smartphone aveva ricevuto un alert dalla propria banca per un bonifico fraudolento in uscita di 5mila euro, che era riuscito a bloccare.

Le successive indagini hanno permesso di identificare il titolare dei conti di destinazione delle indebite disposizioni in un dipendente del negozio dove le tre persone avevano consegnato i propri smartphone e che aveva sottratto oltre 22.000 euro, di cui 19.000 sono stati sequestrati grazie all’intervento immediato degli investigatori.