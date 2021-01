Pescara, pretende soldi dalla madre per comprare droga: arrestato 33enne del posto

PESCARA, 4 gennaio – Arrestato ieri sera a Pescara un uomo di 33 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della madre, coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti della squadra volante hanno bloccato l’uomo nell’androne di una palazzina dopo che la madre, in lacrime, per sfuggire all’ira del figlio, si era chiusa nella camera da letto chiedendo aiuto al 113. I poliziotti lo hanno intercettato e bloccato, in evidente stato di agitazione, mentre cercava di allontanarsi frettolosamente dallo stabile.

La donna ha raccontato agli agenti che il figlio aveva preteso del denaro e, al suo rifiuto, l’aveva minacciata di morte tanto da indurla a rifugiarsi nella camera da letto con l’altro figlio invalido. L’aggressore, poi, per cercare di entrare nella stanza, aveva preso a calci la porta ed aveva continuato a sferrare violenti colpi nonostante avesse compreso che la madre aveva contattato la polizia. Gli agenti hanno inoltre accertato che la convivenza era caratterizzata da ripetute liti, molto spesso degenerate in tentativi di aggressione da parte del 33enne che, per problemi legati alla dipendenza dalla droga, in più occasioni era stato minaccioso e aggressivo nei confronti della madre. Nell’ultimo mese, dopo l’ ennesima manifestazione d’ira, la donna si era convinta a presentare richiesta di ammonimento. A dimostrazione dei tanti maltrattamenti perpetrati nel corso del tempo, la donna ha fornito agli agenti diverse registrazioni audio fatte con il proprio telefono cellulare.

Mentre si trovavano nell’appartamento, inoltre, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marjuana e, in seguito ad un accurato controllo, hanno scoperto, all’interno della camera da letto dell’arrestato, una piccola serra artigianale costruita nei pressi della finestra, completa di lampade, un sistema di ventilazione e fertilizzanti per la coltivazione. La perquisizione della stanza ha permesso ai poliziotti di sequestrare 3 flaconi di fertilizzante, 8 piante di marijuana alte circa 35 centimetri, di cui 5 in avanzato stato di fioritura e un bilancino di precisione.