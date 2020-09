Pescara, rapina a Villa del Fuoco: due arresti

PESCARA, 16 settembre – Avevano aggredito un uomo, in via Lago di Capestrano, per rubargli smartphone e portasigarette in metallo.

Uno spagnolo e un tunisino sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla polizia di Pescara con l’accusa di rapina

era stata la vittima a dare una descrizione affidabile dei due aggressori che le indagini hanno individuato in T.R., 34 anni, e A.A.M., 23 anni, entrambi senza fissa dimora.