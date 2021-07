Pescara: rapina all’Md di via Tirino, subito arrestato

PESCARA, 26 luglio – Scoperto dai carabinieri autore della rapina messa a segno nella tarda serata di domenica di ieri alle 20,55 all’interno del supermercato «MD» discount di via Tirino a

Pescara.

Il giovane, approfittando della tarda ora, avvicinatosi alla cassa dove era presente una giovane cassiera è riuscito a spintonarla prelevando dal registratore di cassa denaro contante per 300 euro ma prima di darsi alla fuga ha ingaggiato una colluttazione con il direttore del supermercato che avendo notato il tutto era accorso in difesa della dipendente. Dopo qualche spintone, il rapinatore è riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce.

Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le riprese del sistema di videosorveglianza che hanno catturato l’intera sequenza della rapina; altrettanto determinante è stata la testimonianza delle vittime che hanno descritto in forma particolareggiata le caratteristiche fisiche del rapinatore. L’uomo, questa notte è stato condotto negli uffici della Radiomobile di

Pescara, ed al termine delle operazioni di polizia giudiziaria è stato denunciato per rapina. Sia il direttore che la cassiera sono risultati illesi.