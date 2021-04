Pescara, rapina con pistola alle Poste di via D’Annunzio: banditi in fuga col bottino

PESCARA, 29 aprile – Rapina alle Poste di via Luisa D’Annunzio a Pescara. In azione, attorno alle 9.30, due uomini armati di pistola e con il volto coperto. I malviventi sono arrivati davanti alla filiale con uno scooter: uno è rimasto all’esterno, l’altro è entrato. Una volta dentro, ha minacciato il personale e i clienti con l’arma e si è fatto consegnare i soldi. Poi i rapinatori si sono dati alla fuga a bordo della moto. Non ci sono feriti, ma per precauzione è intervenuta un’ambulanza.

Sul posto la Polizia di Stato, con squadra Volante, squadra Mobile e Scientifica, che si stanno occupando dei rilievi e stanno ascoltando i testimoni. Il bottino, in corso di quantificazione, secondo le prime informazioni non sarebbe ingente.