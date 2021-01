Pescara, rapina in un negozio: arrestati due minorenni

PESCARA, 17 gennaio – Sono stati intercettati in breve tempo e sottoposti a misura cautelare due minorenni accusati di aver rapinato un negozio multietnico in viale Muzii.

Dall’esercizio commerciale avevano portato via uno scaldacollo, aggredendo il responsabile dell’esercizio e un commesso che li avevano visti appropriarsi dell’oggetto.

In particolare, secondo la denuncia dei commercianti, uno dei due giovani li avrebbe violentemente presi a pugni.

Le due vittime sono state accompagnate al Pronto soccorso ed è stato diramato un ordine di ricerca dei ragazzi. Che sono stati individuati da una pattuglia della Finanza in servizio antiassembramento nella zona di piazza Muzi.

I due, ancora in possesso dello scaldacollo, venivano identificati: entrambi minorenni, di anni 16, uno incensurato e l’altro con precedenti di polizia, da poco uscito da una comunità per minori.

Portati in Questura, entrambi venivano riconosciuti dalle persone rapinate e da un cliente del negozio che aveva assistito al fatto.

Così è scattato l’arresto. L’incensurato è ai domiciliari l’altro minore in una Comunità.