Pescara, rapina in un supermercato: due arresti

PESCARA, 12 marzo – Ieri pomeriggio i poliziotti della squadra volante hanno arrestato due persone per una rapina commessa in un supermercato in via San Donato. A finire in manette sono stati D.G.M., 35 anni di Napoli, e C.M. 22 anni di Pescara, sorpresi ancora in possesso della refurtiva.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando i due sono entrati nel supermercato e dopo aver preso diversa merce hanno oltrepassato le casse senza pagare. Scoperti dai dipendenti dell’esercizio commerciale hanno minacciato il titolare di “far saltare in aria il negozio”, per poi allontanarsi e salire su un autobus in direzione del tribunale.

A quel punto è stata allertata la polizia, con gli agenti della volante che dopo aver intercettato l’autobus e individuato i due rapinatori, che erano ancora in possesso della refurtiva (detersivi e generi alimentari) li hanno arrestati. Dopo i rilievi di rito i due sono stati trasferiti in carcere.