Pescara, ricarichi da capogiro su mascherine e guanti: parafarmacia sequestrata dalla Finanza

PESCARA, 15 aprile – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno messo i sigilli ad una parafarmacia con un punto vendita nella zona stadio ed un altro nei pressi dell’ospedale.

Si tratta dell’esercizio commerciale controllato nel mese di marzo in base ad alcune segnalazioni di clienti che avevano pagato mascherine e gel igienizzante a prezzi da capogiro e in effetti i militari avevano accertato che oltre 200 mascherine e confezioni di gel disinfettanti erano in vendita a prezzi da capogiro, con ricarico superiore di gran lunga al 500% del loro prezzo d’acquisto.

La titolare, una 50enne di Chieti, era stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di “manovre speculative su merci.

In questi giorni, le Fiamme Gialle, tornate nuovamente a controllare l’attività commerciale, hanno riscontrato, ancora una volta, le stesse irregolarità nella vendita dei dispositivi di protezione

In questa seconda occasione i militari hanno riscontrato che mascherine, confezioni di gel disinfettante e guanti monouso erano nuovamente venduti con margini di ricarico sproporzionati, fino al 2.900%. A solo titolo esemplificativo, mascherine “FFP1” o confezioni di guanti in lattice monouso al prezzo di 17 euro oppure confezioni di gel igienizzanti ad 11 euro.

Circa 6.000 i prodotti complessivamente sequestrati con ulteriore denuncia a carico della titolare.

La reiterazione del reato ha portato all’emissione di un provvedimento di sequestro.

Sempre la Finanza, a Città Sant’Angelo, ha trovato una macelleria aperta nella giornata di Pasqua in violazione del decreto del Presidente della Regione che imponeva la chiusura di ogni esercizio commerciale.

Sono stati sanzionati sia il titolare che sette clienti in attesa di poter comperare la carne e l’esercizio è stato immediatamente chiuso.