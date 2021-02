Pescara, rimorchio di un tir in fiamme lungo l’autostrada / FOTO

PESCARA, 15 febbraio – Incendio in autostrada, lungo la A14, in prossimità del casello di Pescara Nord.

Nel corso della mattinata, per cause ancora da accertare, il rimorchio di un tir, che trasportava bobine metalliche, è stato completamente divorato dalle fiamme. Immediatamente è intervenuta, con due mezzi, una squadra del vigili del fuoco di Pescara, che prontamente domato il roga e messo in sicurezza la zona. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino alla tarda mattinata.