Pescara, rissa in via De Cesaris: “divieto di movida” per un sedicenne

PESCARA, 18 febbraio – Non potrà accedere ai locali nella zona della movida il sedicenne che, sabato 6 febbraio, era stato coinvolto in una rissa in via De Cesaris.

Il ragazzo era già stato denunciato e anche sanzionato per la violazione della normativa anti-Covid.

Il provvedimento è il primo nel suo genere emesso dal Questore di Pescara: rappresenta una misura di prevenzione “atipica”, prevista dalla legge 48 del 2017 , recentemente modificata dalla l. 173 del 2020 e consente, appunto, di impedire l’accesso ad alcuni luoghi, a soggetti che, nell’ultimo triennio, siano stati denunciati per aver commesso reati, in occasione di gravi disordini avvenuti in locali pubblici o aperti al pubblico.