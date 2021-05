Pescara, rocambolesco inseguimento con sparatoria e speronamenti: un arresto

PESCARA, 27 maggio – Rocambolesco inseguimento con tanto di speronamenti dell’auto della polizia, tentativi di investire finanzieri e poliziotti e colpi di pistola, nella notte, lungo le strade di Pescara. Alla fine il protagonista dell’episodio, un 46enne domiciliato a Spoltore che ha anche aggredito gli operatori ed è stato bloccato con l’uso dello spray al peperoncino, è stato arrestato per tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Tutto è iniziato alle tre, quando un equipaggio della Guardia di Finanza ha incrociato una Fiat Punto condotta da un uomo in via Marconi e ha deciso di fermarla per un controllo. Il conducente non si è fermato e così è iniziato un inseguimento ad alta velocita nonostante l’auto di servizio della Guardia di Finanza avesse azionato i segnali acustici e visivi.

Durante le fasi dell’inseguimento il personale della Guardia di Finanza, nell’affiancare il veicolo del fuggitivo, si è accorto che l’uomo aveva in mano una pistola senza tappo rosso che dai controlli successivi risultava una riproduzione di arma. Nel frattempo, tramite la sala operativa della Questura sono state inviate sul posto anche degli equipaggi della Squadra Volante.

Nelle fasi successive, una “pantera” della Polizia è stata speronata dalla fiat Punto che è stata costretta a fermarsi: in quel frangente gli agenti ed i militari della Guardia di Finanza hanno provato a bloccare l’uomo che ha ingranato la retromarcia cercando di investire il capopattuglia della Volante e poi, ripartendo, ha messo in pericolo il capopattuglia della Guardia di Finanza. Entrambi gli operatori, temendo per la loro incolumità e per quella degli altri operatori, hanno esploso alcuni colpi di pistola che hanno centrato gli pneumatici anteriori della Punto.

Nonostante ciò, il conducente è riuscito a ripartire eludendo anche un posto di blocco predisposto da un altro equipaggio della Volante e si è liberato della pistola giocattolo gettandola dal finestrino, per poi terminare la sua corsa contro un terrapieno, nel territorio di Spoltore. L’uomo è sceso dal veicolo e ha aggredito gli agenti e i finanzieri che sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per bloccarlo.

Dopo l’arresto il pm di turno ha disposto che l’arrestato fosse sottoposto a consulenza psichiatrica in seguito alla quale il medico ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale, in attesa dell’udienza di convalida.