Pescara, ruba due auto e si schianta contro il muretto di un’abitazione: arrestato

PESCARA, 24 febbraio – Ieri pomeriggio gli agenti della squadra volante, in collaborazione con i colleghi del reparto Prevenzione crimine Abruzzo e della polizia stradale di Pescara hanno tratto in arresto D.N.R., 50 anni di Penne, per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato continuato.

Dopo essere arrivati in via Colle di Mezzo, dove era stata segnalata una violenta lite in strada, i poliziotti hanno notato la presenza di un’autovettura posizionata di traverso ai margini della carreggiata e di alcune persone che stavano discutendo. Alla vista degli agenti D.N.R., dopo essere riuscito a divincolarsi dalle altre persone, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato poco dopo dagli stessi poliziotti. Dagli accertamenti effettuati subito dopo il fermo gli agenti hanno accertato che l’uomo, risultato in stato di ebrezza e pluripregiudicato, nel primo pomeriggio aveva rubato a Penne una Lancia Musa che aveva successivamente abbandonato a Cappelle sul Tavo. Qui aveva rubato una seconda macchina, una Lancia Y, con la quale era arrivato a Pescara.

Giunto in via Colle di Mezzo, a causa della forte velocità, dopo aver pericolosamente sorpassato una vettura aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muretto esterno di un’abitazione. A quel punto l’uomo, dopo aver strattonato violentemente una donna che uscita dall’abitazione aveva cercato di di trattenerlo, aveva cercato di allontanarsi, ma era stato fermato dal conducente dell’autovettura che aveva sorpassato poco prima. Dopo l’arresto l’uomo è stato trasferito in carcere.