Pescara, ruba portafogli in un negozio: poliziotto fuori servizio lo arresta

PESCARA, 4 giugno – Un uomo ha rubato un portafogli all’interno di un negozio di Pescara, ma durante la fuga ha incrociato un poliziotto fuori servizio che lo ha bloccato e arrestato.

E’ accaduto ieri mattina. Un cittadino italiano di 62 anni, con diversi precedenti penali, è entrato in un negozio del centro cittadino presentandosi come cliente e, con la scusa di rivolgere alcune domande al titolare, ha rovistato nel suo borsello poggiato sul bancone, impossessandosi del portafoglio, per poi darsi alla fuga.

La vittima ha inseguito l’uomo urlando “al ladro” e attirando così l’attenzione di un poliziotto della squadra cinofili di Pescara che, libero dal servizio, stava passeggiando in zona. L’agente, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccare il ladro. L’agente ha richiesto immediatamente l’ausilio della volante che, giunta sul posto, ha condotto il malvivente negli uffici della questura, dove è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria. Questo perchè, dopo aver rubato il portafoglio, ha opposto resistenza al poliziotto intervenuto.