Pescara, scoperti altri due furbetti del Reddito di Cittadinanza: denunciati

PESCARA, 2 settembre – La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto altri due casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per una cifra complessiva che ammonta a 25.500 euro.

In seguito agli accertamenti delle fiamme gialle è infatti emerso che i beneficiari avevano omesso di dichiarare situazioni soggettive rilevanti ai fini della concessione della particolare misura di sostegno. In particolare, nei due casi, è stata accertata l’omessa dichiarazione dello stato di soggezione a misure restrittive della libertà, proprie o dei componenti il nucleo familiare, presentando documentazione attestante situazioni dissimili dalla realtà, che consentiva

l’indebita percezione del contributo stesso.

Le illecite posizioni rilevate dai finanzieri sono state oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica di Pescara, a carico dei responsabili, per aver fornito dichiarazioni false e omesso informazioni dovute in sede di richiesta del Reddito di cittadinanza. Contestualmente è stata inviata la segnalazione all’INPS per la revoca ed il recupero del beneficio economico in questione.

Complessivamente, dall’inizio degli accertamenti svolti nel corso della pandemia, sono stati accertati 94 casi d’indebita percezione di reddito di cittadinanza o altre prestazioni sociali agevolate, per un importo totale indebitamente percepito da soggetti non aventi diritto pari a 740.000 euro.