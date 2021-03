Pescara: sei chili di droga dalla Spagna, arrestato

PESCARA, 26 marzo – Camminava in strada portando un pacco molto voluminoso e apparentemente anche di un certo peso: quando è stato fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza ha detto che si trattava di una spedizione di vestiario arrivata dalla Sardegna.

Ai militari, non convinti della dichiarazione, è bastato poco per appurare che, invece, il plico arrivava dalla Spagna: per questo hanno deciso di aprirlo.

All’interno c’erano tre involucri contenenti sostanza stupefacente, del peso complessivo pari a circa 6 chilogrammi di hashish, suddivisa in 60 panetti da 100 grammi cadauna.

La sostanza stupefacente, a prima vista di ottima qualità, era confezionata con materiale schermante e sottovuoto, per evitare che il forte odore del cannabinoide fosse rilevabile al fiuto dei cani antidroga.

Una volta immessa sul mercato locale, la sostanza stupefacente avrebbe reso almeno 100.000 euro allo spaccio “minuto”.

A quel punto l’uomo, un trentenne di Montesilvano è stato posto agli arresti domiciliari: la perquisizione della casa, per la ricerca di droga, ha dato esito negativo.