Pescara, sei etti di droga nell’auto: arrestata 25enne della provincia di Teramo

PESCARA, 8 settembre – Una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Teramo, è stata arrestata a Pescara per detenzione di droga ai fini di spaccio e posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Gli agenti della squadra volante, durante il consueto servizio di controllo, nella tarda serata di ieri hanno fermato un’autovettura in transito lungo la via Tiburtina in direzione mare. Durante la verifica dei documenti gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitacolo ed hanno dunque chiesto alla conducente della vettura di consegnare la droga. La ragazza ha estratto una bustina contenente pochi grammi di marijuana ma i poliziotti hanno proceduto comunque alla perquisizione del veicolo trovando nel bagagliaio un involucro in plastica scuro contenente 630 grammi di marjiuana.