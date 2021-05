Pescara: sequestrata agenzia di scommesse abusiva

PESCARA, 5 maggio – L’attività irregolare è venuta fuori nel corso dei controlli per il rispetto della normativa anticontagio: la Polizia ha accertato che i titolari di un esercizio pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, effettuavano attività di raccolta e accettazione di scommesse, specie per via telematica, in violazione del divieto di intermediazione.

Al termine dell’attività di indagine il gip ha disposto il sequestro della struttura, eseguito in mattinata. Ai gestori dell’esercizio, situato nel quartiere di San Donato, sono stati anche contestati i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di ricettazione, per aver utilizzato le generalità di altri soggetti ai fini dell’attivazione di conti gioco.

I gestori dell’esercizio, oltre che segnalati penalmente, sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 4 del D.L. 3 marzo 2020 n. 19 per la violazione delle prescrizioni Anti Covid con chiusura di cinque giorni.