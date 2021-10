Pescara, sequestrati 4 pitbull maltrattati: denunciato 46enne del posto

PESCARA, 18 ottobre – I militari del Nucleo Cites, in forza al Gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, in seguita ad una segnalazione di un abitante del posto, nei giorni scorsi hanno posto sotto sequestro, in un edificio industriale di Strada Vicinale Torretta a Pescara, quattro cani di razza Pitbull in precarie condizioni igienico-sanitarie, e denunciato un pescarese di 46 anni per maltrattamento di animali.

L’indagato aveva legato i cani a delle catene, senza provvedere alle pulizie, senza fornire riparo dalle intemperie e senza dare ai pitbull, già da diverso tempo, né acqua né cibo. Gli animali, inoltre, come constatato dai veterinari della ASL di Pescara, intervenuti sul posto, si presentavano fortemente deperiti e con lesioni dermatologiche.

Pertanto i cani sequestrati, prelevati da personale autorizzato, sono stati affidati in custodia giudiziale al canile sanitario della ASL di Pescara, per le prime cure del caso. All’indagato, già denunciato lo scorso anno dai militar anche per abbandono di animali, saranno pure contestati ulteriori illeciti amministrativi per violazioni alla Legge Regionale sul randagismo canino (L.R. n. 47/2013), riscontrate in sede di sopralluogo. L’uomo rischia la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro, con l’aggravante della recidiva.