Pescara, sequestrati 40mila euro a un ex dipendente postale. L’uomo è accusato di peculato

PESCARA, 28 luglio – La Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per 40mila euro nei confronti di un ex dipendente di un ufficio postale della provincia.

La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale di Pescara, su richiesta della procura, a conclusione di un’articolata attività investigativa che avrebbe consentito di accertare che il dipendente, ora licenziato, tra il 2016 e il 2017 si sarebbe appropriato indebitamente di circa 40mila euro, sottraendo la somma da un libretto postale intestato a un’anziana parente.

La condotta sarebbe stata posta in essere mediante prelievi direttamente dalla cassa o tramite sportello bancomat, utilizzando una carta Postamat associata al libretto postale. Per l’ appropriazione, l’impiegato, che avrebbe abusato della qualità di pubblico ufficiale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di peculato.