Pescara, sgominata la rete dello spaccio di droga: 13 arresti della Polizia

PESCARA, 27 maggio – Tredici misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara, che ha stroncato una rete dedita allo spaccio di droga in collaborazione con la Questura di Napoli. Le misure sono state disposte dal gip del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, su richiesta del pm Andrea Papalia, nei confronti di tredici persone, italiane e straniere. Le indagini presero il via nell’ottobre del 2018, dopo l’arresto di un 21enne nigeriano trovato in possesso di 2 chili di marijuana al terminal bus di Pescara, appena sceso da un autobus arrivato da Roma.

Gli agenti della Squadra Mobile, analizzando i contatti telefonici dell’uomo, sono risaliti alla persona cui quel carico di droga era destinato, un 25enne del Gambia residente a Montesilvano. Indagini, intercettazioni e appostamenti hanno permesso così di appurare che il gambiano era dedito ad una intensa attività di spaccio nella città adriatica.

A partire dai primi due soggetti, si è arrivati ad altre persone coinvolte nella rete dello spaccio. Un sodalizio che da Pescara, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Chieti e Francavilla arrivava fino a Napoli.

Stamani il blitz della polizia e l’esecuzione delle tredici misure. Oltre ai soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi disposti dall’autorità giudiziaria, l’indagine della Procura di Pescara vede indagati, sempre per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, altri tre soggetti, nei cui confronti è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari.