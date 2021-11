Pescara, si chiude il processo Soget: assoluzione piena per Sospiri e gli altri

PESCARA, 8 novembre – Piena assoluzione: si è concluso così, per tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione, il processo davanti al Tribunale collegiale di Pescara relativo all’inchiesta sulla Soget e i presunti favori ai politici. Assolti, perché “il fatto non sussiste”, il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, l’ex sottosegretario regionale Mario Mazzocca, il direttore generale Soget Gaetano Monaco e il responsabile del settore esecutivo della Soget Domenico Ludovico.

Per l’accusa, Mazzocca avrebbe indebitamente beneficiato della mancata riscossione di un debito di 22.300 euro nei confronti della società acquedottistica, attraverso una condotta illecita “da lui consapevolmente promossa”. Sempre secondo l’accusa, per quanto riguarda il presidente del Consiglio regionale, Monaco e Ludovico avrebbero acconsentito “immotivate rateizzazioni del debito di Sospiri”, riguardante sanzioni per violazioni del codice della strada e tributi comunali, con l’unico scopo di consentire all’esponente politico “di non pagare alcunché e di restare inadempiente”.

Oggi tutte le accuse si sono dissolte con l’assoluzione piena. Per conoscere le ragioni bisogna attendere che vengano depositate le motivazioni.