Pescara, società di informatica evade Iva per oltre 1.400.000 euro

PESCARA, 20 aprile – La Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, ha scoperto che una società attiva nel commercio all’ingrosso di PC e software con sede nella provincia di Pescara avrebbe evaso l’Iva per una somma di oltre 1.400.000 euro.

Nel corso della costante attività di analisi sulle innumerevoli banche dati disponibili le Fiamme Gialle avrebbero infatti rilevato una serie di anomalie tra le quali la mancata presentazione, da parte della scoietà, delle dichiarazioni dei redditi, tanto che quest’ultima per le annualità 2017, 2018 e 2019 sarebbe risultata come “evasore totale”.

Da qui è scattato l’alert che ha portato all’avvio di un’approfondita e complessa verifica fiscale condotta sia con la disamina della documentazione contabile acquisita agli atti della verifica, sia con i pertinenti riscontri effettuati con l’ausilio delle varie banche dati in uso al corpo e mediante i controlli di cosiddetta “coerenza esterna”.

Nel corso dell’attività di verifica la Finanza – a seguito dell’analisi dell’impianto contabile della società – avrebbe scoperto che la stessa aveva intrattenuto rapporti commerciali con numerose società fornitrici, per la maggior parte evasori totali, società irreperibili, tutte esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti informatici, telefonici e software soprattutto via internet.

La mirata attività di verifica avrebbe dunque consentito di accertare una base imponibile netta non dichiarata per oltre 1.600.000,00 euro e con un’Iva evasa per oltre 1.400.000,00 euro.

Nell’ambito della verifica fiscale sarebbero emerse inoltre anche violazioni penali-tributarie a seguito delle quali è scattata la denuncia per la legale rappresentante della società per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione.