Pescara: sorpreso a derubare un negozio, torna in carcere l’uomo delle “spaccate” in città

PESCARA, 1 aprile – Torna in carcere l’uomo accusato di aver commesso molte delle spaccate nei negozi di Pescara negli ultimi mesi.

Alle ore 04.50 della scorsa notte, la Sala Operativa del 113 ha ricevuto la segnalazione di una guardia giurata dell’Agenzia “Aquila” che aveva visto un uomo che stava spaccando la porta di accesso di un chiosco per la vendita di generi alimentari, ubicato in via Lago di Campotosto.

La guardia giurata ha fornito un’accurata descrizione dell’uomo, precisando che l’individuo aveva dapprima cercato di alzare la serranda a protezione dell’ingresso laterale e, subito dopo, non essendovi riuscito, aveva rotto a calci la vetrata della porta principale introducendosi nel negozio.

Le pattuglie della Squadra Volante hanno circoscritto immediatamente la zona bloccando le vie di fuga. Uno degli equipaggi ha intercettato, poco distante, due persone che si stavano allontanando frettolosamente a bordo di una bicicletta.

Bloccati, i due, un uomo ed una donna, sono stati identificati per N.H, 20enne di nazionalità marocchina, residente ad Ancona, ma di fatto senza una fissa dimora e D.A.C, 22enne, italiana, residente a Montesilvano, entrambi con diversi precedenti di polizia, i quali hanno manifestato da subito nervosismo e insofferenza al controllo di polizia.

Gli agenti hanno capito che N.H. poteva essere l’uomo che cercavano, anche perché era già stato arrestato per analoghe fattispecie. Poi è stato riconosciuto dalla guardia giurata. N.H. qualche giorno fa era stato è sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pescara.

I due sono stati arrestati per furto aggravato: al termine dell’udienza di convalida, N.H. è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere mentre la donna è stata rimessa in libertà.