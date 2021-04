Pescara, spacca a testate il vetro di un’auto di pattuglia: arrestato

PESCARA, 8 aprile – Ha spaccato a testate il vetro di una Volante della Polizia, dopo che gli agenti di pattuglia lo avevano fermato. Per portarlo in Questura è stato necessario l’intervento di altri poliziotti, perché l’uomo continuava a tirare calci, a gridare e ad offendere.

Gli agenti, passando lungo corso Vittorio Emanuele a Pescara, avevano visto un uomo che correva e gridava in cerca di aiuto ed un altro che lo rincorreva con l’intenzione di bloccarlo.

I poliziotti hanno iniziato un controllo e l’inseguitore H. K. di 32 anni, di origini abvanesi, incensurato e senza fissa dimora ha iniziato ad offenderli e a minacciarli di fronte ai passanti opponendosi a ogni richiesta di calmarli.

E’ stato necessario ammanettarlo per evitare ulteriori problemi e per farlo accomodare all’interno dell’auto di servizio.

Proprio mentre stavano cercando di farlo salire in auto H.K. ha spaccato il vetro.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Al termine dell’udienza di convalida il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La persona aggredita ha riferito ai poliziotti di essere stata avvicinata dal cittadino albanese arrestato che ha cercato di portargli via il telefono cellulare.