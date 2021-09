Pescara, stalking ai danni della ex: divieto di avvicinamento e sequestro della pistola per un 53enne del posto

PESCARA, 11 settembre – Scattano il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, e il sequestro cautelativo di armi e munizioni regolarmente detenute, per un 53enne di Pescara che dopo essere stato lasciato aveva iniziato a perseguitare e minacciare la donna.

L’uomo, dopo essere stato lasciato, non si era rassegnato alla fine del rapporto e per mesi aveva continuato a chiamare la ex, seguendola fin sotto casa e presentandosi sul posto di lavoro per cercare di ricucire il rapporto. Le pressioni del 53enne, con il passare del tempo, si sono fatte sempre più insistenti, fino a rivolgere alla donna parole offensive e minacciose. Quest’ultima, di conseguenza, qualche giorno fa si è recata presso la questura a Pescara e ha denunciato l’ex compagno, confidando agli agenti di vivere da settimane in uno stato d’ansia, e di temere per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari.

Il primo accertamento compiuto dai poliziotti ha riguardato il possesso di armi e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale si è resa conto che l’uomo aveva acquistato un revolver Smith & Wesson 38 special e due scatole di munizioni in un’armeria di Pescara, proprio il giorno prima della denuncia della donna. Immediatamente si è dunque proceduto al sequestro cautelativo dell’arma e delle munizioni.

Inoltre ieri il Gip del Tribunale di Pescara, Antonella di Carlo, ha firmato l’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Provvedimento che è stato notificato dalla Squadra Mobile, diretta dal Commissario Capo della Polizia di Stato Gianluca Di Frischia, all’autore degli atti persecutori, a cui è prescritto di non avvicinarsi in alcun modo alla vittima e di non comunicare con lei, pena l’arresto.