Pescara, suicida con il diserbante: malori tra operatori Pronto soccorso per le inalazioni

PESCARA, 26 marzo – Un uomo si toglie la vita ingerendo una grande quantità di una sostanza altamente tossica e gli operatori del pronto soccorso, mentre cercano di salvarlo, si sentono male a causa delle inalazioni. E’ quanto accaduto stamani all’ospedale di Pescara.

Un anziano residente in un centro della provincia ha ingerito un potente diserbante. Quando è arrivato in elicottero in pronto soccorso era ancora vivo, ma in condizioni disperate. Inutile ogni tentativo di salvarlo. Durante le manovre rianimatorie, gli operatori hanno inalato la sostanza tossica che proveniva dall’anziano ed hanno accusato malori, fortunatamente lievi grazie ai dispositivi di protezione.

A quel punto è scattato il protocollo previsto in questi casi ed è stato contattato il centro antiveleni di Pavia, che ha indicato agli operatori le misure da seguire. La salma dell’uomo è in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul suicidio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.