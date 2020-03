Pescara, tecnica di laboratorio della Asl positiva al Covid-19

PESCARA, 8 marzo – C’è un’operatrice di laboratorio della Asl di Pescara tra le cinque persone per cui, ieri, è stata accertata la positività al Covid-19. Tra i positivi anche il marito.

Erano stati in vacanza nel Nord Italia. Il laboratorio di Pescara è il centro di riferimento regionale per l’emergenza Coronavirus dove analizzano i tamponi provenienti da tutto l’Abruzzo. La donna, in ogni caso, lavora in un settore diverso da quello dedicato al Covid-19.

Subito avviato il cosiddetto tracciamento dei contatti. L’esposizione è considerata “modesta”.

Attivata quindi la sorveglianza sanitaria per il personale del laboratorio, che dovrebbe essere sottoposto a tampone. I due coniugi, pressoché asintomatici, sono a casa in isolamento.