Pescara, tentano furto in una macelleria di via Salara Vecchia: arrestati

PESCARA, 27 marzo – Una coppia è stata arrestata ieri notte, dalla squadra volante di Pescara, in via Salara Vecchia, in seguito alla segnalazione di un furto in atto ai danni di una macelleria.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito notato la presenza di due individui, un uomo ed una donna, nei pressi del negozio. La coppia, alla vista dei poliziotti, ha cercato di fuggire, ma è stata subito raggiunta e bloccata. Dai successivi accertamenti è emerso che i due individui, I.G. di 37 anni e R.C. di 30 anni, servendosi di una sbarra di ferro e di un coltello multiuso con punta frangi vetro, avevano cercato di introdursi all’interno della macelleria, danneggiando la porta vetrata posta al lato dell’ingresso principale, ma non riuscendo nel loro intento.

Arrestati per tentato furto aggravato, i due sono stati portati in questura e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di processo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e, tenuto conto che il tentato furto è stato commesso in orario notturno, in condizioni di divieto di circolazione per le prescrizioni in atto in relazione all’emergenza Covid-19 e con l’utilizzo della sbarra di ferro e del coltello, e considerati anche i precedenti penali della coppia, ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.