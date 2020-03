Pescara, tentato furto in un bar del centro: arrestato il ladro

PESCARA, 28 marzo – Sventato dalla polizia un tentativo di furto in un bar, la scorsa notte, in via Regina Margherita a Pescara. Gli agenti hanno arrestato H.V, cittadino polacco di 50 anni.

Gli agenti sono giunti sul posto dopo la segnalazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale, allertato dall’attivazione del sistema di allarme. L’uomo si è subito collegato con le telecamere di sorveglianza, scorgendo un uomo intento a scassinare la porta di ingresso.

I poliziotti, nell’immediato, non hanno rilevato la presenza del ladro, ma hanno notato uno zaino tra due auto parcheggiate. Lo stesso zaino che era stato segnalato anche dal proprietario del bar. Ulteriori accertamenti hanno permesso di constatare che il ladro, tramite un oggetto appuntito, aveva tagliato una parete in plastica della veranda prospicente l’attività.

In pochi istanti i poliziotti hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dal titolare del bar. Il ladro, che non si era accorto della presenza degli agenti, ha tentato di riappropriarsi dello zaino, ma è stato subito invitato a fermarsi per procedere ad un controllo. Per tutta risposta l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato rincorso e bloccato con qualche difficoltà, visto che il ladro ha opposto resistenza e tentato di colpire gli agenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un paio di forbici probabilmente utilizzate per tagliare la veranda.