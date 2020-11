Pescara, tentò di uccidere il marito: 13 anni e otto mesi a Lady Coumadin

PESCARA, 4 novembre – 13 anni e 8 mesi di reclusione: questa la condanna che oggi pomeriggio il tribunale collegiale di Pescara ha disposto nei confronti di Daniela Lo Russo, la donna accusata di avere tentato di uccidere l’ex marito somministrandogli a sua insaputa il Coumadin, un potente farmaco anticoagulante.

Condannato a 12 anni e 8 mesi anche il figlio della donna, Michele Gruosso, accusa al pari della madre di tentato omicidio aggravato e falso.

Il pm Rosangela Di Stefano aveva chiesto 17 anni per Lo Russo e 13 anni per Gruosso.

I due imputati, nell’estate del 2016, avrebbero ripetutamente somministrato alla vittima, un imprenditore edile di Rosciano, il Coumadin, farmaco in grado di provocare gravi emorragie interne, organizzando anche un’aggressione a colpi di mazza da baseball ai danni della vittima, allo scopo di accelerare le emorragie interne.

Il pestaggio venne eseguito dal colombiano Edwin Andrey Mosquera Zabala, condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione, mentre Marco Giorgio Faggion è stato condannato a 8 mesi per avere fatto da mediatore tra Gruosso e Mosquera.