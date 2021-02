Pescara, torna in libertà dopo due “spaccate” e compie nuovo colpo: arrestato

PESCARA, 16 febbraio – Un pescarese di 32 anni, che era stato arrestato nei giorni scorsi per due tentativi di furto con spaccata in città, ha tentato un nuovo colpo subito dopo essere stato rimesso in libertà ed è stato nuovamente arrestato.

L’uomo, M.M, il 12 febbraio scorso, nella zona di Portanuova, aveva tentato di rubare in due negozi, ricorrendo alla famosa tecnica della spaccata delle vetrine. Rimesso in libertà, con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, la notte scorsa è stato nuovamente arrestato, in flagranza di reato, per avere tentato un terzo furto con spaccata in via degli Aprutini, sempre in zona Portanuova. La polizia lo ha sorpreso mentre stava scardinando la porta di un negozio, trovandolo in possesso di una spranga e di alcuni arnesi utili allo scasso, ovvero una pinza e due grimaldelli. Sono peraltro in corso accertamenti per verificare se l’uomo si sia reso responsabile di una ulteriore spaccata consumata la notte precedente.