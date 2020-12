Pescara, tredici chili di droga nel bagagliaio dell’auto: arrestati in due

PESCARA, 4 dicembre – Sorpresi dalla Polizia con una grossa partita di droga nel bagagliaio dell’auto.

La Squadra Mobile della Questura di Pescara, nella giornata di ieri, ha arrestato M.S., 27 anni e F.F., 48 anni, entrambi di Pescara già conosciuti alle forze dell’ordine.

M.S., già indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ha da poco in uso una nuova autovettura, una Lancia Y peraltro a lui non formalmente riconducibile, in quanto intestata ad una società di autonoleggio, e questo ha insospettito gli investigatori.

L’uomo è stato quindi pedinato, fino a quando, nella mattinata di ieri, è stato visto alla guida della sua nuova auto imboccare il casello autostradale di Pescara nord, in direzione Ancona. Dopo pochi chilometri la Lancia Y veniva raggiunta ed “agganciata” da una Citroen C3, il cui conducente era dai poliziotti per F.F.

Le due vetture sino uscite al casello “Val Vibrata” dove però, nel percorrere strade interne, sono state temporaneamente momentaneamente perse di vista dagli agenti, che le hanno riuntracciate mentre si accingevano a imboccare di nuovo l’autostrada.

Li hanno bloccati al casello di Pescara Nord e sottoposti a perquisizione.Nel bagagliaio della vettura condotta da F.F. vi erano due grossi pacchi ricoperti dal cellophane, contenenti marijuana (suddivisa in ulteriori involucri), per un peso complessivo di 13,5 chilogrammi.

F.F. veniva altresì trovato in possesso di mille euro, in banconote da 50, che gli investigatori ritengono essere il compenso pattuito per il trasporto della droga.