Pescara, trovato con mezzo chilo di cocaina: arrestato camionista

PESCARA, 17 settembre – Trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, un camionista di 39anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pescara per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione di un magazzino di pertinenza dell’abitazione dell’uomo hanno infatti trovato un involucro di cellophane contenente diversi panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina alcuni dei quali già suddivisi in dosi, per un peso complessivo di grammi 528. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Velletri.