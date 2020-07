Pescara: trovato gravemente ferito in hotel, 21enne muore poco dopo. Si indaga sulle cause

PESCARA, 25 luglio – Un 21enne di Pescara, A.D.N., è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale, dove era stato ricoverato da poche ore, dopo essere stato trovato gravemente ferito nella stanza di un hotel del lungomare Sud. Il giovane, secondo le prime informazioni, avrebbe delle ferite da taglio. Abbondante, secondo alcune testimonianze, la presenza di sangue sulle lenzuola e sul pavimento della camera.

Il fatto è avvenuto all’hotel Holiday. L’allarme è stato lanciato attorno alle 6 da un compagno di stanza, che ha trovato il giovane a terra. È intervenuto il 118, che ha trasportato il 21enne in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Intervenuto anche il medico legale Ildo Polidoro.

Il giovane avrebbe perso una quantità consistente di sangue, ma le ferite, in base ai primi accertamenti, non sarebbero la causa del decesso, la cui origine potrebbe essere diversa. Come da prassi, sono corso anche i test tossicologici.