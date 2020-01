Pescara, trovato in una pozza di sangue a Rancitelli: uomo muore in ospedale

PESCARA, 1 gennaio – Un uomo di cui non si conosce l’identità è morto in tarda mattinata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo di uno stabile del Ferro di Cavallo, nel quartiere Rancitelli.

Il personale sanitario ha fatto tutto il possibile per salvarlo, ma l’uomo è morto a causa delle ferite e delle lesioni che aveva sul corpo.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi tra caduta accidentale, overdose o morte violenta.

Sul posto c’è la Polizia, con squadra Volante, Mobile e Polizia scientifica.