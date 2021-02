Pescara, un chilo di marijuana in casa: arrestato un ragazzo

PESCARA, 11 febbraio – Un ragazzo di 21 anni, italiano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo lungo via Tirino a Pescara.

Camminava con un coetaneo tunisino lungo la strada e tutti e due sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale: il giovane italiano aveva, in una tasca interna del giubbino, sette piccoli involucri del peso complessivo di otto grammi, contenenti marijuana.

Tanto è bastato per proseguire i controllo anche al domicilio dei due.

Nell’appartamento è stato dunque trovato un chilo di marijuana suddiviso in ben ventisette confezioni di peso variabile contenute in parte in un trolley e in parte in una grande busta di plastica unitamente ad un bilancino di precisione.

Il ragazzo italiano incensurato, residente nella Marsica e domiciliato a Pescara è stato perciò posto agli arresti domiciliari per il reato di traffico e spaccio di stupefacenti.