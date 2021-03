Pescara: un etto di droga in casa, misura cautelare per un 26enne

PESCARA, 22 marzo – Durante uno dei servizi di controllo del territorio predisposti anche per il rispetto delle normative anti covid, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzoha fermato in via Tiburtina un’auto con a bordo due giovani.

Nelle tasche del giaccone di D S. G di 26 anni, residente a Pescara, sono stati trovati tre blister con all’interno marijuana e due pezzi di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi.

Gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche nel domicilio dell’uomo rinvenendo un panetto di hashish del peso di 60 grammi e due sacchetti con un’altra cinquantina di grammi di marijuana oltre a due bilancini di precisione e 265 euro in contanti. Per questo motivo il giovane è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Giudice del Tribunale di Pescara ha disposto nei suoi riguardi la misura cautelare dell’obbligo di firma presso un ufficio di polizia.