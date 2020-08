Pescara, uomo picchiato e derubato sul lungomare: arrestato uno dei due rapinatori

PESCARA, 20 agosto – Per strappargli dal collo una catenina d’argento e per rubargli lo smartphone, hanno aggredito un uomo sul lungomare, prendendolo a calci e pugni, per poi darsi alla fuga. Protagonisti dell’episodio, avvenuto ieri sera, due giovani. Uno dei due, un marocchino, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia, che sono riusciti anche a recuperare il cellulare della vittima, un uomo di 40 anni.

Il giovane, ventenne, è in carcere. E’ accusato del reato di rapina. Indagini in corso per rintracciare il suo complice.