Pescara, uomo trovato morto in casa: si sospetta un’overdose

PESCARA, 17 maggio – Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno della sua abitazione di via Monte Pagano, a Pescara. All’origine del decesso, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe un’overdose da sostanze stupefacenti.

A lanciare l’allarme è stato un conoscente che era andato a casa del 50enne. Sul posto è subito intervenuto il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuta anche la Polizia, con squadra Volante e squadra Mobile, per tutti gli accertamenti del caso. L’uomo, si apprende, aveva problemi di tossicodipendenza. Il corpo non presenta segni di violenza. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.