Pescara, vecchia dinamite trovata in un condominio: gli artificieri la fanno brillare in spiaggia

PESCARA, 28 maggio – Una donna, durante la pulizia e la sistemazione di una rimessa condominiale, trova della dinamite risalente ad una trentina di anni fa e lancia l’allarme al 112. Sul posto arrivano gli artificieri dell’Arma, che trasportano il materiale esplosivo in spiaggia e lo fanno brillare. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in un condominio del centro di Pescara, in via Ravenna.

In particolare, nella rimessa sono state trovate due parti in plastica di un candelotto ed un piccolo panetto di dinamite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, i Carabinieri della Compagnia di Pescara e gli artificieri dell’Arma di Chieti, che dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del materiale hanno trasportato la dinamite in un tratto di spiaggia libera, di fronte via Leopoldo Muzii, dove è stata fatta brillare.